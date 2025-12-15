Pozzuoli, Vincenzo morto a 16 anni. La mamma: “Gli avevo detto di non prendere lo scooter”

Un ragazzo di soli 16 anni, Vincenzo Pepe, residente a Marano, ha perso la vita in un grave incidente stradale avvenuto nella mattinata di oggi mentre si stava recando a scuola in scooter. Inutili i soccorsi del 118: il giovane è morto sul colpo dopo un violento impatto con un’automobile.

La scelta di prendere lo scooter nonostante l’invito della madre

Secondo quanto emerso e così come riportato dall’Ansa, la madre di Vincenzo gli aveva consigliato di non prendere il motorino, offrendosi di accompagnarlo lei stessa a Napoli, dove il ragazzo doveva partecipare a una gita scolastica. Complice però la bella giornata, il sedicenne ha preferito mettersi in sella allo scooter Honda SH 125, un regalo ricevuto dal nonno lo scorso settembre. Una decisione che oggi pesa come un drammatico rimpianto.

Lo scontro in via Fasano: l’impatto con una Fiat 500

Vincenzo viaggiava insieme a un compagno di scuola, G.I., 17 anni, residente a Bacoli, che aveva prelevato poco prima nei pressi dell’istituto Pareto. L’incidente a Pozzuoli si è verificato intorno alle 9 del mattino in via Fasano, poco prima della rotonda. Secondo una prima ricostruzione della polizia municipale di Pozzuoli, lo scooter stava affrontando una curva quando si è verificato un violento impatto laterale con una Fiat 500 proveniente dalla direzione opposta e diretta verso Arco Felice. Lo scontro non sarebbe stato frontale.

Inutili i soccorsi: Vincenzo muore sul posto

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti tempestivamente i sanitari del 118, che hanno tentato di rianimare il giovane per oltre 15 minuti, ma purtroppo per Vincenzo Pepe non c’è stato nulla da fare. Il ragazzo è deceduto sul posto a causa delle gravissime ferite riportate. Il passeggero dello scooter, G.I., è rimasto gravemente ferito ed è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli, dove è attualmente ricoverato in prognosi riservata. Le sue condizioni sono monitorate costantemente dai medici.

Indagini in corso: esclusa l’alta velocità

Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento. Tuttavia, dagli elementi raccolti finora, gli agenti della polizia municipale escluderebbero l’eccesso di velocità, anche in considerazione della conformazione della strada e della curva in cui è avvenuto l’impatto. La tragedia ha profondamente scosso le comunità di Marano, Pozzuoli e Bacoli, lasciando dolore e sgomento per una giovane vita spezzata troppo presto.