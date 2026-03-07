Pozzuoli, truffa dello specchietto: quattro denunciati. Trovata anche lama di 10 centimetri

Fermati prima di mettere in atto la truffa dello specchietto. Quattro le persone denunciate. La scoperta è avvenuta a opera dei carabinieri di Pozzuoli durante i controlli di routine nella movida puteolana. I militari dell’Arma hanno identificato 93 persone e controllo 69 veicoli. 7 le violazioni al codice della strada elevate e 2 i veicoli sequestrati. 2 anche i ragazzi segnalate per uso di sostanze stupefacenti.

Pozzuoli, fermati prima di mettere in atto la truffa dello specchietto: quattro denunciati

Durante la notte i carabinieri sono intervenuti anche in corso Umberto I. Lì un auto con a bordo quattro persone. È tutto pronto, la vittima a pochi metri, avviene il finto urto. Stanno per mettere in atto la storica “truffa dello specchietto” ma la gazzella nota le due auto in sosta e interviene. Identificati e perquisiti. All’interno dell’auto un coltello con una lama di 10 centimetri. Gennaro De Liguori 30enne, Antonio Sepe 37enne, Valentina Romano 30enne, Angela Imbimbo 25enne, tutti già noti alle forze dell’ordine, sono stati denunciati per tentata truffa e porto di armi.

Trovate anche armi

Stesso destino per altre 5 persone. Porto abusivo di armi, guida senza patente reiterata, guida in stato di ebrezza e fuga pericolosa i reati contestati. Denunciato anche il titolare di un locale notturno in via Campana. I carabinieri, insieme ai militari del Nil e del Nas hanno controllato la nota discoteca. Elevate sanzioni amministrative per un totale di 5mila e 300euro circa. L’imprenditore dovrà rispondere di mancato rispetto delle norme sulla sicurezza sul lavoro.