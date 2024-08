Tenta di rubare in una villa a Pozzuoli mentre i proprietari sono in vacanza, scoperto e arrestato da Polizia e Carabinieri.

Pozzuoli, tenta il furto in villa mentre i proprietari sono in vacanza: arrestato

Nel pomeriggio di ieri, lunedì 19 agosto, gli agenti del Commissariato di Pozzuoli, sono intervenuti in via Arco Felice Vecchio per la segnalazione di un furto in atto.

I poliziotti, giunti immediatamente sul posto, hanno preso contatti con il proprietario di casa, che al momento si trovava fuori città in vacanza, il quale ha raccontato di aver ricevuto un alert intrusione sul telefono cellulare e di aver visto dalle telecamere un soggetto all’interno della propria abitazione.

Gli agenti, insieme ai Carabinieri della sezione radiomobile di Pozzuoli, sono entrati nella villa dove, all’interno di una camera, hanno sorpreso l’uomo che, per tentare la fuga, ha brandito un coltello finché non è stato disarmato e bloccato.

Si tratta di un 20enne tedesco ma residente a Pozzuoli con precedenti di polizia, anche specifici, è stato tratto in arresto per tentato furto in abitazione e resistenza a Pubblico Ufficiale.