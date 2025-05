Serata movimentata quella di ieri, venerdì 2 maggio, nei pressi del lago di Lucrino, dove un 44enne di nazionalità rumena, già noto alle forze dell’ordine per precedenti specifici, è stato arrestato dalla Polizia di Stato con l’accusa di tentata rapina, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale.

Pozzuoli, tenta rapina in hotel: arrestato 44enne dopo colluttazione

L’intervento è stato effettuato dagli agenti del Commissariato di Pozzuoli, allertati da una segnalazione giunta alla Sala Operativa riguardante una rapina in corso presso una struttura ricettiva della zona. Giunti tempestivamente sul posto, i poliziotti sono stati accolti dal personale dell’hotel, ancora scosso per l’accaduto.

Secondo quanto riferito, l’uomo era entrato nella struttura brandendo una grossa pietra e aveva minacciato i dipendenti nel tentativo di farsi consegnare l’incasso della cassa. L’aggressore, però, dopo qualche istante, aveva desistito e si era allontanato a piedi in direzione Arco Felice.

Le ricerche sono partite immediatamente. Grazie alle descrizioni fornite dalle vittime e all’analisi delle immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona, gli agenti sono riusciti a individuare il sospettato in via Miliscola. L’uomo ha opposto una violenta resistenza all’arresto, dando vita a una colluttazione con i poliziotti, che sono comunque riusciti a bloccarlo e trarlo in arresto. Il 44enne si trova ora in stato di fermo, in attesa delle determinazioni dell’autorità giudiziaria.