Il sindaco Luigi Manzoni è al lavoro per riportare stabilità all’interno della sua maggioranza, sempre più segnata da tensioni e malumori. Dopo mesi di contrasti interni e cambi di rotta, l’obiettivo ora è spegnere i focolai di crisi che rischiano di paralizzare l’attività amministrativa.

Pozzuoli, tensioni in maggioranza: Manzoni lavora a un rimpasto di giunta

Al centro delle manovre politiche c’è il gruppo “Pozzuoli al Centro”, che da maggio offre un appoggio esterno all’amministrazione. Manzoni starebbe trattando per riportarlo stabilmente nella maggioranza, così da rafforzare il suo fronte e blindare la giunta. Sul tavolo anche un possibile rimpasto: nel mirino del sindaco ci sarebbe l’assessora di Europa Verde, Titti Zazzaro, accusata di essersi opposta alle scelte di Palazzo. In bilico anche altri due assessori, Mariasole La Rana e Vittorio Festa, coinvolti nelle tensioni interne e nei rapporti non sempre lineari tra i partiti della coalizione.

La partita si gioca tutta sulle alleanze. Manzoni, per mantenere la maggioranza compatta, avrebbe proposto al gruppo di Pastore la carica di vicesindaco, oggi affidata a Filippo Monaco, figura storica e determinante per la vittoria elettorale. Una mossa che potrebbe cambiare gli equilibri politici della città. Mentre Pastore valuta l’offerta e punta a ottenere due assessorati, il clima resta teso. Tra incontri riservati e trattative in corso, la sensazione è che il sindaco stia cercando l’ennesimo punto di equilibrio in una maggioranza che continua a mostrarsi fragile e divisa.