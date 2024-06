Sorpresi a rubare uno scooter, tre giovani finiscono in manette. È successo in via degli Oleandri, a Pozzuoli, in zona Lucrino. I tre hanno 23 anni, 29 e 20 anni.

Pozzuoli, sorpresi a rubare uno scooter: tre giovani in manette

Nella giornata di ieri, gli agenti del Commissariato di Pozzuoli, durante il servizio di controllo del territorio, a seguito di una nota pervenuta al locale Commissariato, sono intervenuti in via degli Oleandri per la segnalazione di furto di un motociclo ad opera di tre soggetti di cui, due a bordo di una moto e uno a bordo di una vettura.

I poliziotti hanno sorpreso i tre soggetti intenti ad armeggiare sul motociclo segnalato; pertanto li hanno raggiunti e bloccati. Durante il controllo all’interno dell’auto, gli agenti hanno rinvenuto una chiave T, una smerigliatrice, 7 chiavi a brugola e 1455 euro, di cui gli indagati non hanno saputo giustificare la provenienza.

Usavano moto rubata

Inoltre, dagli accertamenti effettuati, i poliziotti hanno accertato che la moto utilizzata dagli indagati, risultava essere oggetto di furto denunciato venerdì scorso a Pozzuoli. I tre, tutti napoletani, sono stati tratti in arresto per furto aggravato nonché denunciati per ricettazione. Lo scooter e la moto sono stati riconsegnati ai legittimi proprietari.