Lutto a Pozzuoli per la morte di Raffaele Cacace, ragazzo di appena 30 anni. Il giovane, secondo quanto apprende Teleclubitalia, si è sentito male a casa nel pomeriggio di ieri, 1 febbraio. Nonostante il trasporto in ospedale, per lui non c’è stato niente da fare. I medici ne hanno potuto solo constatare il decesso.

Pozzuoli, si sente male in casa: Raffaele muore a 30 anni

Secondo una prima ricostruzione, Raffaele si trovava nell’abitazione dei nonni, presso il rione Toiano, quando avrebbe accusato un malore. A prestare i primi soccorsi i familiari, che hanno trasportato il 30enne presso il pronto soccorso dell’ospedale Santa Maria delle Grazie. Purtroppo le manovre di rianimazione si sono rivelate inutili: il cuore di Raffaele aveva già smesso di battere. Le cause del decesso non sono note e non è chiaro cosa abbia potuto provocare l’arresto cardiaco.

Il lutto in città

Sconcerto e dolore nel rione, dove il ragazzo era molto conosciuto. Lavorava come manutentore di piscine. A breve avrebbe dovuto lasciare la casa dei nonni per andare a convivere. Le esequie si terranno domani 3 febbraio, presso la Chiesa di San Michele Arcangelo presso il rione Toiano di Pozzuoli. Lascia un genitore e un fratello. Tanti in queste ore i messaggi di cordoglio di amici e parenti. “Ne abbiamo combinate tante insieme, ci siamo divertiti parecchio, era sempre tutto un gioco, anche i momenti più seri. Ma questa volta ce l hai combinata grossa tu. Amico mio, come dicevi sempre tu, Resterai sempre il Kun del mio cuore”, ha scritto Jolanda. “Mamma mi un altro angelo volato in cielo troppo presto...Non ci posso credere Raffaele ..r.i.p eri un gran bravo ragazzo”, il commento di Anna.