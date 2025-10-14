Pozzuoli, si dimettono gli assessori Zazzaro e Monaco: scossa nella giunta Manzoni

Crisi politica a Pozzuoli: l’assessore alle Attività Produttive Titti Zazzaro e il vicesindaco Filippo Monaco hanno rassegnato congiuntamente le dimissioni, segnando una frattura profonda all’interno dell’amministrazione guidata dal sindaco Gigi Manzoni.

Pozzuoli, si dimettono Zazzaro e Monaco: scossa nella giunta Manzoni

Nella sua lettera, Zazzaro parla di un sindaco “che non ascolta e non fa squadra, che ha lasciato il tanto decantato Noi per un prepotente Io”, denunciando “comportamenti umilianti e vessatori” e “visioni amministrative che oggi dividono ciò che prima univa”.

Sulla stessa linea, Monaco ha motivato la propria scelta con divergenze sostanziali sulle strategie di governo: “La mia idea di turismo, di incoming, di viabilità, di commercio e – non per ultimo – di concessioni demaniali si scontra ogni giorno con logiche lontane dalla mia storia e dal mio modo di intendere la politica”.

Intanto, resta in sospeso la ridefinizione della giunta e l’assegnazione delle deleghe vacanti, mentre l’amministrazione prepara il calendario degli eventi natalizi. Un passaggio delicato per il sindaco Manzoni, chiamato ora a ricomporre una maggioranza che appare visibilmente incrinata.