Arrestato dopo una fuga di diversi chilometri. In manette, a Pozzuoli, un 19enne sorpreso con droga e coltello a serramanico.

Pozzuoli, sfugge all’alt e scappa: 19enne arrestato

La scorsa notte, gli agenti del Commissariato di Pozzuoli, nel transitare in via Fascione, in prossimità dello svincolo della tangenziale di Napoli, hanno notato uno scooter con a bordo due soggetti il cui conducente, alla loro vista, ha invertito la direzione di marcia per eludere il controllo nonostante gli fosse stato intimato l’alt.

Ne è nato un breve inseguimento durante il quale il guidatore ha effettuato manovre pericolose per la circolazione stradale fino a quando, dopo aver imboccato una strada senza uscita, ha abbandonato il veicolo, insieme al passeggero, nel tentativo di darsi alla fuga a piedi.

Trovati droga, soldi e coltello

Tuttavia, gli operatori li hanno raggiunti e bloccati non senza difficoltà trovando il conducente in possesso di 75 euro, suddivisi in banconote di vario taglio. I poliziotti hanno, altresì, recuperato due involucri di cocaina di cui il passeggero si era disfatto durante la fuga, mentre nel vano sottosella del mezzo su cui i due viaggiavano sono stati rinvenuti un coltello a serramanico e diverso materiale per il confezionamento della droga.

Per tali motivi, il conducente, identificato per un 19enne napoletano, è stato tratto in arresto per lesioni personali e resistenza a Pubblico Ufficiale nonché denunciato per detenzione di sostanza stupefacente e porto di armi od oggetti atti ad offendere. Invece il passeggero, identificato per un 15enne, è stato denunciato per i medesimi reati.