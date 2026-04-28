Svelata targa dedicata a Nicola Romeo ed effettuato annullo filatelico

È il giorno dedicato a Nicola Romeo, ingegnere santantimese e fondatore dell’Alfa Romeo, nel 150° anniversario della sua nascita. Nella cittadina a nord di Napoli è stata svelata una targa commemorativa proprio al civico di via Libertà dove Romeo visse.

Un nome illustre che da Sant’Antimo è riuscito a realizzare molto più di un sogno, arrivando a scrivere la storia.

Un esempio per le nuove generazioni: studenti e studentesse sono stati parte attiva dell’iniziativa. Al termine della celebrazione è stato effettuato l’annullo filatelico presso l’Istituto Comprensivo Romeo-Cammisa.