Pozzuoli, raffica di controlli tra Licola e Monteruscello: 12 denunciati e 4 mezzi sequestrati

Servizio straordinario di controllo del territorio tra Pozzuoli, Licola e Monteruscello, dove i carabinieri hanno effettuato un’operazione ad ampio raggio conclusa con 12 persone denunciate, tra cui anche due ragazzi di 16 anni. Il bilancio complessivo parla di 84 persone identificate e 36 veicoli controllati, con 13 violazioni al Codice della Strada e 4 mezzi sequestrati.

Denunciate 12 persone, due sono minorenni

Durante i controlli alla circolazione stradale, i carabinieri hanno denunciato un 18enne, fermato nella zona di Arco Felice, che dovrà rispondere delle accuse di minaccia e oltraggio. Tra i denunciati anche un 40enne di Giugliano, trovato in possesso di una mazza da baseball in alluminio lunga circa 50 centimetri, sequestrata dai militari.

Numerose le contestazioni per guida senza titolo. Due ragazzi di 16 anni sono stati sorpresi alla guida dei loro scooter senza aver mai conseguito la patente, con recidiva nel biennio. Stessa situazione per un 18enne e per due uomini di 33 anni, fermati alla guida senza patente. Nel corso delle verifiche, un 35enne, un 18enne e un 46enne si sono rifiutati di sottoporsi all’alcol test, finendo denunciati.

Parcheggiatore abusivo e cittadino irregolare tra i denunciati

L’operazione ha portato anche alla denuncia di un parcheggiatore abusivo di 54 anni e di un 36enne di nazionalità georgiana, risultato irregolare sul territorio nazionale.

Droga: sette giovani segnalati alla Prefettura

Sul fronte stupefacenti, i carabinieri hanno segnalato sette ragazzi alla Prefettura, poiché trovati in possesso di modiche quantità di droga tra cocaina, hashish e marijuana. I controlli proseguiranno anche nei prossimi giorni con l’obiettivo di rafforzare la sicurezza e prevenire illegalità e comportamenti pericolosi sulle strade.