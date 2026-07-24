Pozzuoli, porta biscotti a un paziente in ospedale ma dentro c’è la cocaina: denunciato un 55enne

Un pacco di biscotti consegnato fuori dall’orario di visita, una confezione già aperta e un ovulo di plastica nascosto all’interno. È così che i carabinieri della Stazione di Licola hanno scoperto un tentativo di introdurre cocaina all’interno dell’ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli. L’episodio si è verificato nel reparto di Neurochirurgia, dove un uomo di 55 anni è stato denunciato per detenzione e cessione di sostanza stupefacente, mentre un paziente di 60 anni è stato segnalato alla Prefettura come assuntore.

La scoperta dopo la positività alla cocaina del paziente

L’indagine è partita nel pomeriggio, quando una pattuglia dei carabinieri è intervenuta su richiesta di un medico del reparto. Il sanitario aveva riscontrato la positività alla cocaina nelle analisi delle urine di un paziente sessantenne ricoverato da tempo nella struttura, notando anche un comportamento insolito rispetto ai giorni precedenti. Insospettito, il medico ha ipotizzato che l’uomo potesse ricevere la droga attraverso alcuni visitatori e, su indicazione dei militari, ha deciso di segnalare qualsiasi episodio ritenuto anomalo.

Il pacco di biscotti consegnato fuori orario

La conferma ai sospetti è arrivata poche ore dopo. Intorno alle 20.30, ben oltre gli orari consentiti per le visite, un 55enne si è presentato nel reparto chiedendo di consegnare al degente un pacco di biscotti.

Il personale sanitario ha subito notato che la confezione risultava già aperta e ha immediatamente allertato i carabinieri. I militari hanno sequestrato il pacco e, durante il controllo, hanno trovato al suo interno un ovulo di plastica che conteneva due dosi di cocaina, occultate tra i biscotti.

La versione del 55enne

L’uomo è stato fermato e ascoltato dai carabinieri. Secondo quanto riferito, avrebbe dichiarato di non conoscere personalmente il paziente ricoverato e di aver accettato di consegnare il pacco soltanto su richiesta di altre persone.

Ha inoltre sostenuto di essere completamente all’oscuro della presenza della droga, spiegando di aver compiuto quello che riteneva un semplice gesto di solidarietà nei confronti di una persona ricoverata e priva dell’assistenza di familiari o amici.

Denuncia e segnalazione alla Prefettura

Al termine degli accertamenti, il 55enne è stato denunciato per detenzione e cessione di sostanza stupefacente. Il paziente sessantenne, invece, è stato segnalato alla Prefettura quale assuntore.