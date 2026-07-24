Giugliano, sequestrato il centro sportivo “Twin Peaks”: era abusivo da più di 30 anni

Per oltre trent’anni avrebbe operato in assenza dei necessari titoli autorizzativi. Si tratta del centro sportivo Twin Peaks, situato nella zona di Casacelle, a Giugliano, finito sotto sequestro nell’ambito di una vasta operazione condotta dalla Polizia Municipale contro l’abusivismo edilizio e commerciale.

Le irregolarità riscontrate dagli agenti

L’intervento ha interessato un’area di circa 8.000 metri quadrati, suddivisa in diverse particelle catastali. Durante gli accertamenti sono stati riscontrati un campo da calcio, due campi da calcetto in erba sintetica, un’area parcheggio asfaltata di circa 2.300 metri quadrati, completa di segnaletica e impianto di illuminazione, oltre a diversi locali in muratura destinati a uffici, depositi e spogliatoi. Secondo quanto emerso dalle verifiche, le opere sarebbero state realizzate e utilizzate in assenza delle autorizzazioni previste dalla normativa.

Al termine dell’operazione, sei persone, tra proprietari e gestori della struttura, sono state deferite all’Autorità Giudiziaria, in concorso tra loro, per i reati di abusi edilizi, cambio di destinazione d’uso e scarichi non autorizzati. L’intero complesso è stato sottoposto a sequestro. L’Ufficio Tecnico del Comune di Giugliano, già informato dell’esito delle verifiche, procederà con l’emissione dell’ordinanza di demolizione delle opere abusive riscontrate.