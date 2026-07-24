Bagnanti feriti da un pesce mentre facevano il bagno. È successo nelle acque di Palinuro, nei pressi delle Saline, dove un 76enne e un turista svizzero 55enne sono stati feriti da un pesce in acqua, a poca distanza dalla riva.

Palinuro, bagnanti morsi da pesci: 76enne e 55enne colpiti ai polpacci

Non è ancora stata identificata la specie responsabile dell’attacco. C’è chi ipotizza si tratti di un pesce balestra. L’ultimo episodio ha colpito un 76enne che è stato colpito ad una gamba, al polpaccio sinistro, mentre nuotava vicino alla costa.

A prestargli i primi soccorsi è stato il bagnino che lo ha medicato e ha cercato di bloccare l’emorragia. Successivamente l’uomo è stato affidato agli operatori del Saut di Palinuro. Un caso analogo si è già verificato nella mattinata di martedì quando un turista svizzero 55enne è stato colpito allo stesso modo mentre faceva il bagno.