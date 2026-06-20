La droga era nascosta anche dentro un altarino religioso, trasformato in un insolito nascondiglio per hashish e cocaina. È quanto scoperto dai Carabinieri della Compagnia di Pozzuoli durante un servizio ad alto impatto nella zona della movida flegrea, eseguito insieme al personale del Nil e del Nas.

Pozzuoli, altarino religioso trasformato in nascondiglio per la droga: arrestato 20enne

Il bilancio dell’operazione, scattata tra le notte e le prime luci dell’alba, è pesante: 87 persone identificate, 53 veicoli controllati e 30 violazioni al Codice della Strada contestate, per un importo complessivo di circa 12mila euro. A finire in manette è stato un 20enne già noto alle forze dell’ordine. Durante la perquisizione, i militari hanno trovato 17 dosi di hashish di cocaina, due bilancini di precisione e materiale per il confezionamento. Parte della droga era nascosta in casa, mentre altra sostanza stupefacente è stata rinvenuta all’interno di un altarino religioso. Il giovane dovrà rispondere di detenzione di droga ai fini di spaccio. Dopo l’arresto è stato sottoposto ai domiciliari, in attesa di giudizio.

Nel corso dei controlli è stato segnalato alla Prefettura anche un uomo per uso personale di droga. Due invece le persone denunciate. Un 22enne è stato deferito dopo non essersi fermato all’alt imposto dai Carabinieri, rendendosi protagonista di una fuga pericolosa. Denunciato anche un 47enne che, al momento del controllo, ha fornito false generalità. L’uomo era alla guida nonostante la patente gli fosse già stata ritirata.

Sequestrato un parcheggio in via Tranvai

I controlli hanno riguardato anche alcune attività commerciali della città flegrea. I militari hanno denunciato i titolari di un parcheggio in via Tranvai dopo aver accertato l’assenza di una rete di captazione e trattamento delle acque e la presenza di rifiuti speciali non gestiti correttamente.

Controlli nei ristoranti

L’attività è stata sottoposta a sequestro. Nel mirino dei Carabinieri sono finiti anche due ristoranti in Corso Umberto. I titolari sono stati denunciati dopo l’accertamento di diverse violazioni in materia di lavoro e sicurezza sui luoghi di lavoro. L’operazione conferma l’attenzione delle forze dell’ordine sulla movida puteolana, con controlli mirati al contrasto dello spaccio, delle violazioni stradali e delle irregolarità nelle attività commerciali.