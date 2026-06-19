Un ricercato internazionale arrestato a Pozzuoli con oltre 91mila euro in banconote false e tre fratelli trovati in possesso di quasi 6,5 chilogrammi di cocaina al Rione Traiano. È il bilancio di una vasta operazione condotta dalla Polizia di Stato lo scorso 15 giugno, con il supporto del Reparto Prevenzione Crimine Campania e di uno specialista dell’Agenzia Europol.

Pozzuoli, sorpreso con 91mila euro in banconote false: arrestato 27enne

Nel primo intervento, gli agenti della Squadra Mobile di Napoli e del Servizio Centrale Operativo hanno dato esecuzione a un mandato di arresto europeo emesso dalle autorità francesi nei confronti di un cittadino straniero di 27 anni, ritenuto coinvolto in un’organizzazione criminale attiva tra Napoli e diverse città della Francia.

Secondo gli investigatori, il gruppo si occupava della produzione e del traffico di banconote contraffatte, oltre che della compravendita di armi, munizioni ed esplosivi, attività che sarebbero state gestite attraverso un canale creato su una nota piattaforma social.

Il 27enne è stato rintracciato nella sua abitazione a Pozzuoli. Durante la perquisizione, i poliziotti hanno sequestrato banconote false da 100, 50, 20 e 10 euro per un valore complessivo superiore a 91mila euro. All’interno dell’appartamento sono stati inoltre trovati un macchinario utilizzato per la produzione di targhe automobilistiche contraffatte e due stampanti ritenute potenzialmente idonee alla fabbricazione di ulteriore denaro falso.

Gli accertamenti hanno portato anche al ritrovamento delle chiavi di due auto di grossa cilindrata nella disponibilità dell’indagato. I veicoli, successivamente rintracciati, sono risultati provento di furto e successiva clonazione e sono stati sottoposti a sequestro penale. Oltre alle accuse contenute nel mandato europeo, il giovane è stato arrestato anche per falsificazione e detenzione di monete falsificate, contraffazione delle impronte di pubblica autenticazione e riciclaggio di veicoli.

Arrestati tre fratelli

Nella stessa giornata, nell’ambito di servizi mirati al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, la Polizia di Stato ha arrestato tre fratelli di 64, 60 e 58 anni nel quartiere Rione Traiano. Nel corso di una perquisizione effettuata presso la loro abitazione, gli agenti hanno rinvenuto un borsone contenente 85 involucri di cocaina per un peso complessivo di quasi 6,5 chilogrammi. Sequestrato anche materiale utilizzato per il confezionamento della droga.