In manette due pusher a Pozzuoli. I carabinieri della sezione operativa della città flegrea hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio Antonio Gaudino e Luca Ciotola, di 62 e 25 anni.

Pozzuoli, perquisizione in casa: arrestati due pusher

Durante una perquisizione sono stati trovati in possesso di 26 grammi di cocaina, divisi in 22 dosi. Addosso anche contante ritenuto provento illecito. Nell’abitazione di Gaudino anche materiale per il taglio e il confezionamento degli stupefacenti. Dopo la perquisizione sono scattate le manette. Entrambi sono finiti agli arresti e poi in carcere, dove verranno giudicati con rito direttissimo.