Pozzuoli, operatore socio sanitario abusa di una minore durante il ricovero in ospedale

I militari della Stazione Carabinieri di Monte di Procida hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip presso il Tribunale di Napoli nei confronti di un operatore sociosanitario, gravemente indiziato del reato di violenza sessuale pluriaggravata ai danni di un minore.

L’indagine partita dalla denuncia della vittima

Il provvedimento restrittivo scaturisce da un’articolata attività investigativa avviata a seguito della denuncia presentata dalla persona offesa, che ha riferito di aver subito una serie di abusi durante il periodo di degenza presso una struttura sanitaria.

Secondo quanto emerso, le presunte violenze si sarebbero consumate approfittando delle condizioni di inferiorità fisica e psichica della vittima, elemento che configura un aggravante nel quadro accusatorio.

Analisi di dispositivi informatici e testimonianze

Le indagini, coordinate dall’Autorità giudiziaria partenopea, si sono sviluppate attraverso un’approfondita analisi di dispositivi informatici, l’accesso ai contenuti digitali e l’assunzione di dichiarazioni testimoniali. Gli accertamenti hanno consentito di delineare un grave quadro indiziario a carico dell’operatore socio-sanitario, ritenuto responsabile di reiterate violenze sessuali.

Custodia cautelare in carcere

Alla luce degli elementi raccolti, il Gip del Tribunale di Napoli ha disposto la misura cautelare in carcere, ritenendo sussistenti gravi indizi di colpevolezza e concrete esigenze cautelari.