Un 24enne di Pozzuoli, incensurato fino a poche ore fa, è stato arrestato dai Carabinieri della sezione operativa di Pozzuoli dopo essere stato sorpreso a fumare uno spinello di hashish in strada. Tuttavia, il vero motivo dell’arresto non è stato il consumo personale di droga, ma il successivo ritrovamento di circa 2 kg di droga nella sua abitazione. Alla vista delle sostanze, la madre del 24enne è andata su tutte le furie. La donna non ha esitato a sfogare la sua rabbia sul figlio, iniziando a picchiarlo davanti agli agenti per quello che aveva nascosto nella loro casa.

Dallo spinello alla perquisizione in casa: 24enne nei guia a Pozzuoli

Secondo la normativa italiana, il consumo di piccole quantità di stupefacenti comporta una segnalazione alla Prefettura e una sanzione amministrativa, ma non prevede l’arresto. Tuttavia, nel caso del 24enne, i Carabinieri hanno deciso di estendere la perquisizione anche alla sua abitazione, dove hanno fatto una scoperta ben più grave.

In casa, alla presenza della madre del giovane, i Carabinieri hanno trovato uno zainetto contenente un totale di 2,2 chili. Questa quantità supera di gran lunga quella per il consumo personale, suggerendo una detenzione finalizzata allo spaccio.

Il giovane è stato arrestato e dovrà ora rispondere dell’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio davanti al giudice. In attesa del processo, è stato trasferito al carcere di Poggioreale.

Questo episodio evidenzia ancora una volta l’impegno delle forze dell’ordine nel contrastare il traffico e lo spaccio di droga nelle città campane, mantenendo alta la guardia anche su situazioni che all’apparenza possono sembrare di poco conto.