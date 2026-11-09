Quarto, picchia l’ex moglie davanti ai figli: 41enne arrestato, donna ricoverata in stato di shock

Una donna di 38 anni è stata aggredita dall’ex marito a Quarto, nel Napoletano. L’uomo, 41 anni, è stato arrestato dai carabinieri della tenenza locale con l’accusa di maltrattamenti in famiglia. La vittima è ricoverata all’ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli, in stato di shock.

Quarto, i figli chiamano il 112 dopo l’aggressione

L’intervento è avvenuto nella notte tra domenica 8 e lunedì 9 novembre. Secondo la ricostruzione dei carabinieri, nei giorni precedenti i due ex coniugi avevano tentato un riavvicinamento dopo la separazione. Una lite, legata a motivi di gelosia, è poi degenerata nell’aggressione. In casa erano presenti anche i figli della coppia, tra cui un minorenne. Sono stati loro a contattare il 112, riferendo che la madre era stata picchiata e si era chiusa in bagno.

La donna trovata ferita in bagno, l’ex marito arrestato

All’arrivo nell’abitazione, i militari hanno trovato la 38enne in bagno, con il volto tumefatto e sanguinante. La donna, visibilmente sotto shock, non riusciva a parlare. Nelle stanze erano presenti anche diversi oggetti danneggiati: una console per videogiochi lanciata contro il televisore, due telefoni cellulari distrutti e vetri rotti. Il 41enne è stato individuato in cucina e bloccato senza opporre resistenza. Al termine delle procedure è stato trasferito in carcere, a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Ricoverata all’ospedale di Pozzuoli

La donna è stata soccorsa dal personale del 118 e trasportata all’ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli, dove risulta ancora ricoverata in stato di shock. Non è stata comunicata una prognosi medica. In un episodio distinto, Teleclubitalia aveva raccontato un altro arresto per violenza domestica avvenuto a Castello di Cisterna. Il procedimento a carico del 41enne si trova nella fase delle indagini: le accuse dovranno essere valutate dall’autorità giudiziaria nel rispetto della presunzione di innocenza.