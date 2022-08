Paura nel pomeriggio di ieri a Pozzuoli. I poliziotti del commissariato locale sono intervenuti in via Grazia Deledda per la segnalazione di una persona in escandescenze. Un giovane di 24 anni ha minacciato l’ex fidanzata brandendo una motosega.

Pozzuoli, minaccia di morte l’ex compagna di una motesega