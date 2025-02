Prima aggressione dell’anno nel territorio dell’ASL Napoli 2 Nord. Ieri sera, presso il pronto soccorso dell’ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli, una coppia ha minacciato di morte un’infermiera del triage perché pretendeva di essere visitata subito, senza rispettare il proprio turno. A raccontare l’episodio è l’associazione “Nessuno Tocchi Ippocrate”, che monitora le aggressioni ai sanitari.

Pozzuoli, minacce di morte a infermiera. Denunciata una coppia per violenza a pubblico ufficiale

A quel punto, il personale sanitario ha immediatamente allertato le forze dell’ordine. Gli agenti del vicino commissariato di Pozzuoli, diretto dal vicequestore Raffaele Esposito, sono arrivati al nosocomio puteolano in pochi minuti, riuscendo a identificare i due responsabili, che nel frattempo hanno tentato la fuga. Per entrambi è scattata una denuncia per violenza a pubblico ufficiale.