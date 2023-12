Ha accusato un malore mentre era alla guida di un furgone ed è morto. A perdere la vita un operaio che si trovava a Pozzuoli per una trasferta di lavoro.

Pozzuoli, malore alla guida del furgone: muore un operaio

Così come spiega Cronaca Flegrea, la vittima si è sentita male all’altezza del Tennis Hotel, nei pressi di via Pisciarelli. Nonostante l’immediato intervento dei soccorritori, per l’uomo non c’è stato niente da fare. Il suo cuore aveva smesso di battere.

Sul luogo della tragedia sono sopraggiunti pure i carabinieri della locale Compagnia per fare luce sull’accaduto e accertare le cause naturali del decesso. L’operaio si sarebbe sentito male per cause indipendenti dalle sue mansioni, probabilmente vittima di un infarto. Informata anche la locale Procura.