Ancora un episodio di violenza all’interno di una struttura sanitaria campana. Nel pomeriggio di ieri, all’ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli, un operatore sanitario è stato aggredito da un paziente ricoverato, provocando attimi di forte apprensione nel reparto. Sul caso indagano i carabinieri.

Pozzuoli, infermiere aggredito da un paziente ricoverato: intervengono i carabinieri

Secondo le prime ricostruzioni, l’autore dell’aggressione è un uomo di 28 anni, già noto alle forze dell’ordine, che per cause non ancora chiarite si sarebbe scagliato improvvisamente contro un infermiere. L’episodio ha richiesto l’immediato intervento del personale in servizio per riportare la calma e garantire la sicurezza dei presenti.

A rendere noto quanto accaduto è stata la pagina Facebook “Nessuno Tocchi Ippocrate”, seguita dal medico e sindacalista Manuel Ruggiero, tornata attiva con il monitoraggio sistematico degli atti di violenza contro medici e infermieri. Un fenomeno che, nonostante l’inasprimento delle sanzioni e la presenza delle forze dell’ordine in alcune strutture, continua a rappresentare una piaga per il sistema sanitario.

«Dalle verifiche successive alla segnalazione – spiega Ruggiero – è emerso che il paziente coinvolto si trovava al Pronto Soccorso ed era sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari. L’aggressione, del tutto immotivata, è stata contenuta grazie al pronto intervento del personale sanitario e dei carabinieri della stazione di Licola, giunti tempestivamente sul posto».

Si tratta del secondo episodio di violenza dall’inizio dell’anno ai danni di operatori sanitari nell’ambito dell’Asl Napoli 2 Nord, un dato che riporta al centro dell’attenzione il tema della sicurezza negli ospedali del territorio. «Medici e infermieri – conclude Ruggiero – continuano a lavorare in un clima di crescente difficoltà, spesso esposti a pericoli fisici e a un forte stress psicologico nello svolgimento quotidiano della loro professione».