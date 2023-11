Giuseppe, il 23enne di Giugliano vittima di un accoltellamento al petto a Pozzuoli tra sabato e domenica, è fuori pericolo di vita.

Pozzuoli: il 23enne di Giugliano accoltellato fuori discoteca è fuori pericolo

L’aggressione è avvenuta in un parcheggio nei pressi della discoteca “Queen” di via Campana. Incensurato, il giovane era in compagnia di alcuni amici quando all’uscita del locale ha avuto un diverbio con alcune persone, una delle quali lo ha ferito con una coltellata allo sterno per poi darsi alla fuga. La discussione sarebbe stata scatenata da una questione legata parcheggio dei veicoli.

Il ragazzo è stato trasportato d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale puteolano con tre costole fratturate e un polmone perforato. Qui è stato immediatamente sottoposto a un intervento chirurgico e successivamente indotto a coma farmacologico. Fortunatamente, le sue condizioni attuali sono stabili e sta riprendendosi.

23enne ferito a Pozzuoli: le indagini

L’aggressore, dopo l’attacco, è fuggito con un’auto insieme a degli amici, lasciando poche tracce dietro di sé. La Polizia di Stato, in particolare la Squadra Mobile di Napoli e il commissariato di Pozzuoli, sta conducendo indagini sull’accaduto.

Le immagini dei sistemi di videosorveglianza acquisite poco dopo il tentato omicidio saranno cruciali per far luce sulla vicenda e potrebbero portare a un rapido sviluppo nelle indagini. Altrettanto importate il racconto dell’unico testimone della lite e amico della vittima che è stato ascoltato dalle forze dell’ordine.