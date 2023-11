Una pugnalata al petto, le urla terrorizzate degli amici disperse nell’eco della musica assordante. Curvato tra le auto nel parcheggio di fronte alla discoteca Queen di via Campana, si trova D.A.G., un ventitreenne di Giugliano. Un colpo di lama, attribuibile a un coltello da sub, dopo che un altro giovane si era avvicinato minacciosamente dicendo: “Perché ci guardi?”.

Pozzuoli, 23enne di Giugliano accoltellato davanti a discoteca per uno “sguardo di troppo”

Come anticipa Il Mattino, la follia è scoppiata poco dopo le quattro di ieri mattina, dopo una serata di musica e alcol e per “uno sguardo di troppo”. Il giovane, accompagnato da due amici, è stato aggredito e, nella lotta, ha subito la frattura di tre costole e la perforazione di un polmone.

Assistito da alcuni ragazzi e dal personale della discoteca, è stato trasportato in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli, dove è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico.

In coma farmacologico

Attualmente in coma farmacologico indotto, è ricoverato in rianimazione ma non è in pericolo di vita. L’aggressore, dopo l’attacco, è fuggito con un’auto insieme a degli amici, lasciando poche tracce dietro di sé. La polizia del commissariato di Pozzuoli, guidata dal vicequestore Ludovica Carpino, sta indagando sull’episodio in collaborazione con la squadra mobile di Napoli.

Le indagini

I detective stanno esaminando il racconto dell’unico testimone, uno degli amici del ferito, e stanno analizzando i video delle telecamere di sorveglianza del locale e delle attività circostanti. L’incidente sembra essere avvenuto nel parcheggio di via Campana, all’uscita dalla discoteca “Queen”. Si spera di estrarre un’immagine o una targa utile dagli occhi elettronici per identificare l’aggressore. La svolta potrebbe arrivare dal racconto del 23enne, quando le sue condizioni permetteranno agli inquirenti di ascoltarlo.