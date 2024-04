Incidente questa mattina alle otto in via Fasano, a Pozzuoli. Un furgone destinato al trasporto carni si è ribaltato nei pressi della rotonda. Due i feriti.

Pozzuoli, camioncino per trasporto carni si ribalta in via Fasano: due feriti. Uno è in codice rosso

Le circostanze del sinistro sono ancora da chiarire. Il conducente avrebbe perso il controllo del veicolo, che si è poi parzialmente ribaltato. Sul posto sono giunti i pompieri e i sanitari del 118.

Conducente e passeggero sono stati estratti dall’abitacolo e condotti al pronto soccorso dell’Ospedale Santa Maria delle Grazie. Uno è in codice rosso, ma non sarebbe in pericolo di vita. Il traffico in entrambe le direzioni ha subito rallentamenti fino alla rimozione del furgone incidentato.