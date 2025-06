Sangue nell’area nord di Napoli. Un uomo di 34 anni, residente a Scampia, è stato accoltellato nella tarda serata di ieri nel rione Don Guanella, a Napoli.

Scampia, accoltellato alle spalle da sconosciuti: 34enne in codice rosso

Secondo una prima ricostruzione, il giovane sarebbe stato aggredito da sconosciuti che lo hanno colpito alla schiena con un’arma da taglio, probabilmente un coltello.

La vittima è stata trasportata d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale CTO, dove i medici gli hanno riscontrato ferite tali da richiedere 20 giorni di prognosi. Attualmente si trova ricoverato in codice rosso, ma non è in pericolo di vita.

Sul luogo dell’aggressione sono intervenuti i carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli. Le indagini, ora affidate ai militari della Compagnia Vomero, sono in corso per chiarire l’esatta dinamica dell’episodio e individuare i responsabili.