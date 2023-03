Ancora una brutale aggressione ai danni del personale sanitario del 118 intervenuto questa mattina in via Giorgio De Chirico a Monterusciello-Pozzuoli per salvare una donna colpita da infarto. L’episodio è stato segnalato dall’associazione “Nessuno Tocchi Ippocrate” che ha denunciato l’accaduto.

Pozzuoli, donna muore dopo malore: sanitari picchiati dai familiari

I soccorsi, la postazione 118 di Pozzuoli e quella di Varcaturo “INDIA”, sono accorsi tempestivamente sul posto, sei minuti dopo la segnalazione di una persona vittima di un infarto in corso. Nonostante il tentativo disperato di salvare la paziente, quest’ultima non ce l’ha fatta ed è deceduta.

Il personale sanitario a quel punto è stato aggredito, prima dal figlio, poi da altri 3 componenti della famiglia. Sarebbero volati schiaffi e pugni. Dopo l’aggressione sono state allertate le forze dell’ordine che sono giunte sul luogo. Avviate indagini per accertare eventuali responsabilità. “Non accettiamo più di lavorare così!”, denunciano dall’associazione “Nessuno Tocchi Ippocrate” che da anni si batte per la difesa dei professionisti del settore sanitario.