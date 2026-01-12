Pozzuoli, cambi di casacca dopo la nuova giunta: in sei passano all’opposizione

Tensioni politiche a Pozzuoli dopo il varo della nuova giunta targata Gigi Manzoni. Il primo cittadino ha sostanzialmente riconfermato la vecchia squadra con solo due nuovi ingressi: Carla Lardone (politiche sociali) e Gennaro Andreozzi (lavori pubblici).

Proprio l’ingresso di Andreozzi ha scatenato i malumori in una parte dell’assise comunale. Si tratta infatti di uno dei consiglieri che, insieme ad altri sette, aveva tentato il blitz lo scorso 12 dicembre per sfiduciare Manzoni e sciogliere anzitempo il consiglio. Il dietrofront improvviso di Enrico Russo salvò però l’amministrazione.

Dopo l’azzeramento della giunta, sono sopraggiunti diversi riposizionamenti politici. Tra questi quello di Andreozzi, tra gli autori del “blitz”, ora entrato in giunta. Tutti gli altri consiglieri che avevano formato invece la fronda anti-Manzoni sono passati di nuovo tra le fila dell’opposizione dopo un iniziale passaggio in maggioranza a sostegno dell’attuale sindaco.