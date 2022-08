Sorpresi a spacciare droga. Uno dei due ha appena 16 anni. Blitz anti-droga per i Carabinieri della sezione operativa della compagnia di Pozzuoli che insieme ai militari della stazione di Monteruscello hanno arrestato due pusher. Si tratta del 34enne Francesco Ilardo e di un ragazzo appena 16enne.

Monteruscello (Pozzuoli), sorpresi a spacciare droga: in manette due pusher

E’ notte e i carabinieri sono appostati in via Parini, a Monteruscello. Un uomo cede degli involucri che velocemente vanno via. Si tratta di dosi di cocaina e i due acquirenti, fermati, vengono segnalati alla prefettura quali assuntori. I carabinieri intervengono e fermano Ilardo in compagnia del minore. Sono a bordo di uno scooter e vengono perquisiti. Nelle tasche dell’uomo 6 dosi di cocaina mentre il 16enne è stato trovato in possesso di 27 dosi della stessa sostanza.

Nella sella dello scooter i carabinieri rinvengono anche la somma di 190 euro suddivisa in piccolo taglio e sequestrata perché ritenuta provento del reato. Arrestati, il minorenne è stato trasferito nel centro di prima accoglienza dei Colli Aminei mentre il 34enne è stato sottoposto ai domiciliari in attesa di giudizio. Un episodio inquietante quello denunciato dai carabinieri che testimonia come i minori, in certe periferie della provincia partenopea, sono privi di riferimenti e in balia della microcriminalità.