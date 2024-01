I genitori di tutti i 180 alunni della scuola elementare “Vittorio Emanuele” di Pozzuoli non hanno mandato i propri figli a scuola per solidarietà verso Lorenzo, un bambino affetto da sma (una rara malattia neuromuscolare) che non può frequentare le lezioni perché manca l’assistenza sanitaria adeguata.

Affettto da sma, non può andare a scuola: i compagni delle elementari scioperano per lui

Lorenzo – che ha 6 anni ed ha il diritto di andare a scuola come tutti i bimbi della sua età – richiede un’attenzione costante da parte di un infermiere specializzato, pronto a intervenire tempestivamente in caso di necessità. La malattia comporta infatti una sovrapproduzione di saliva, rendendo essenziale la presenza di un operatore sanitario per garantire un soccorso immediato in situazioni critiche. La madre ha dichiarato di aver segnalato il problema sia alla ASL che all’istitituto Vittorio Emanuele ad Arco Felice. Nonostante le lezioni sono iniziate da settembre il piccolo non ha ancora potuto frequentare un solo giorno di lezioni.

L’appello della madre

Già ad ottobre scorso la donna aveva pubblicato sul sito d’informazione “Cronaca Flegrea” un disperato appello: «Salve, mi chiamo Brunella e sono la mamma di Lorenzo, affetto da una patologia rara. Trovo assurdo che la scuola sia iniziata dal 14 settembre e ancora non si hanno notizie dal Comune riguardo l’infermiere che deve affiancare mio figlio (disabile affetto da Atrofia Muscolare Spinale di tipo 1) in classe.

Sono cose che si dovrebbero organizzare prima dell’inizio della scuola (avendolo iscritto a gennaio), scuola per altro d’obbligo (prima elementare). Ha già perso tutti questi giorni scuola e non lo manderò finché il Comune non mi da un infermiere, è una scuola dell’obbligo e mio figlio, come tutti i bimbi, ha il diritto di andare a scuola. E per lo più non hanno la discesa per disabili ma l’ascensore (mio figlio è in carrozzina).

Abitando in una zona sismica, mio figlio in evacuazione come uscirà dalla scuola? Dato che in caso di scosse, (come già stiamo vivendo), l’ascensore non si può utilizzare? Qual è il suo piano di evacuazione? Sono esausta, non so più che fare! Spero che almeno voi mi potiate aiutare. La scuola è la Vittorio Emanuele ad Arco Felice».

La protesta di solidarietà della scuola

Nonostante l’appello, però né Lorenzo né la madre hanno ottenuto interventi tempestivi. La dirigente scolastica ha assicurato che c’è un impegno concreto nella ricerca di una soluzione e che sono già in corso azioni atte a garantire l’accesso di Lorenzo all’istruzione. Tuttavia, al momento l’unico sostegno ottenuto è quello dei compagni di scuola e degli altri genitori che hanno deciso di aderire a uno “sciopero” dalle lezioni per dare forza alla loro protesta.