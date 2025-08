“Power Hits Estate”, l’hair stylist giuglianese Vincenzo Catelli protagonista del backstage dell’evento internazionale

Giugliano- Verona. Un grande orgoglio per Giugliano: il già noto, seppur giovanissimo, hair stylist Vincenzo Catelli sarà protagonista il prossimo 2 settembre nel backstage dell’evento internazionale “Power Hits Estate 2025” promosso e organizzato da RTL nella splendida e suggestiva cornice dell’Arena di Verona.

In una serata che vedrà esibirsi un parterre di cantanti e rapper italiani e internazionali, Catelli, 21 anni, figlio di Salvatore Catelli e nipote di Vittorio Catelli, storici hair stylist della città di Giugliano, sarà tra i professionisti selezionati per curare il look delle star. Un’opportunità prestigiosa che riconosce il talento e l’esperienza del “barber” giuglianese, portando il nome della sua città su un palco di risonanza mondiale.

COMUNICATO STAMPA