Un punto che pesa e che può segnare una svolta. Il Giugliano esce indenne dal “Viviani” di Potenza e interrompe una serie negativa di sei sconfitte consecutive, tornando a fare risultato su un campo diﬃcile. Lo 0-0 finale premia una prestazione di grande carattere dei gialloblù, capaci di tenere testa ai lucani e di creare anche le occasioni più nitide dell’incontro.

Potenza-Giugliano finisce 0-0: pareggio di carattere e punto prezioso per i tigrotti

La squadra di mister Capuano parte forte e dopo appena tre minuti sfiora il vantaggio: Volpe, ex di turno, sfonda sulla sinistra e mette un pallone invitante in area, ma Nepi non riesce a deviare. L’attaccante si rende protagonista in negativo anche pochi minuti più tardi, quando su un altro cross perfetto di Volpe calcia alto da due passi. Al 14’ il Potenza risponde su punizione con Felippe, il cui tiro termina di poco sopra la traversa.

Il primo tempo è vivace, con il Giugliano pericoloso in ripartenza e il Potenza che prova a costruire sugli esterni senza trovare precisione. Al 41’ arriva l’occasione più importante della prima frazione: sugli sviluppi di una rimessa laterale, Marchisano calcia bene ma Cucchietti si supera con un intervento decisivo. Poco dopo ci prova ancora Volpe dalla distanza, ma il portiere rossoblù devia in angolo. Nel recupero si accende una mischia a palla lontana tra Prezioso e Felippe, con l’arbitro che espelle un componente per ciascuna panchina.

Nella ripresa il Potenza prova ad alzare il ritmo. Al 48’ De Marco sfiora il gol con una spettacolare rovesciata, mentre al 55’ Balde tenta un tiro dalla distanza senza impensierire Bolletta. La gara cambia al 58’: Prezioso entra duramente su Felippe a centrocampo e, dopo la revisione, il direttore di gara estrae il cartellino rosso, lasciando il Giugliano in inferiorità numerica per gran parte del secondo tempo.

I lucani aumentano la pressione, ma il Giugliano si compatta, difende con ordine e non rinuncia a pungere. Al 77’ sono proprio gli ospiti ad andare a un passo dal vantaggio: calcio d’angolo di Zammarini, colpo di testa di Prado e palo interno, con Cucchietti fortunato a bloccare il pallone sulla linea. Nel finale il Potenza tenta il forcing, ma senza trovare spazi contro un Giugliano ermetico e organizzato.

Da segnalare l’esordio dei nuovi innesti Volpe, Marchisano e Justiniano, subito protagonisti e coinvolti nella manovra. Lo 0-0 finale rappresenta un punto prezioso, che ridà fiducia all’ambiente, dimostra che il Giugliano non merita il penultimo posto in classifica e consente ai gialloblù di staccare il Picerno dall’ultimo posto, ponendo le basi per una possibile ripartenza.

Di Martina Ferraro