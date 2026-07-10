Aversa, sbloccati i buoni pasto per i volontari della Protezione civile

Dopo essere rimasta a lungo inattuata, arriva l’attuazione della delibera approvata nel 2022 che prevedeva l’erogazione dei buoni pasto ai volontari della Protezione civile di Aversa.

Nella seduta di questa mattina, la Giunta guidata dal sindaco Francesco Matacena ha dato seguito al provvedimento, consentendo l’attuazione di quanto stabilito ormai quasi quattro anni fa. Nei mesi scorsi era stata già predisposta la determina di affidamento per l’acquisto dei buoni pasto, ora effettivamente acquistati.

La delibera prevede l’assegnazione di ticket del valore di 8 euro, nel limite massimo di 10 buoni mensili per ciascun volontario, 15 per il vicecoordinatore e 20 per il coordinatore. I buoni pasto verranno consegnati la prossima settimana alla presenza del sindaco Matacena. Dell’iter si sono occupati l’assessora alla Protezione civile, Iolanda Dello Margio, e la consigliera comunale di Aversa Moderata, Domenica Pisano. La Protezione Civile locale è coordinata da Fabio Alborino, affiancato dal vicecoordinatore Raffaele Arpaia. Con il provvedimento viene così data attuazione a una misura pensata per riconoscere l’impegno dei volontari della Protezione civile, da sempre impegnati nelle attività di supporto alla cittadinanza e nella gestione delle emergenze.