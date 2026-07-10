Raid nella notte al parco Mugnano sul Ghiaccio: rubati pc, tablet e distributore del caffè

Furto nella notte al parco attrazioni Mugnano sul Ghiaccio, allestito nell’area parcheggio dell’ex Auchan di Mugnano. Ignoti si sono introdotti all’interno della struttura dopo aver forzato le porte d’ingresso, portando via diverso materiale e provocando danni per migliaia di euro.

L’episodio è stato denunciato ai Carabinieri della Stazione di Mugnano, che hanno avviato le indagini per risalire ai responsabili.

Rubati tablet, computer e il distributore del caffè

Secondo una prima ricostruzione, i malviventi sono riusciti a entrare nei locali del parco attrazioni durante la notte, approfittando dell’assenza di personale. Una volta all’interno hanno asportato tablet, computer, il distributore del caffè e diverse bevande, causando un danno economico stimato in circa 4mila euro.

Indagano i Carabinieri di Mugnano

I titolari della struttura hanno sporto denuncia ai Carabinieri della Stazione di Mugnano, che stanno conducendo gli accertamenti. Determinanti per le indagini potrebbero rivelarsi le telecamere di videosorveglianza presenti nell’area dell’ex Auchan. I militari stanno acquisendo e analizzando le immagini registrate nella speranza di individuare i responsabili del colpo e ricostruire con precisione la dinamica del furto.