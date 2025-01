Posillipo, ruba un’auto e investe due ragazze nella fuga: arrestato 44enne

Ruba un’auto e nella fuga investe due ragazze. Nella mattinata di lunedì, la Polizia di Stato ha eseguito un fermo di polizia giudiziaria per rapina impropria nei confronti di un 44enne napoletano con precedenti di polizia.

Napoli, ruba un’auto e investe due ragazze nella fuga: arrestato 44enne

I fatti a Posillipo. Gli agenti del Commissariato, domenica pomeriggio, erano intervenuti in via Nevio per la segnalazione di una rapina. Gli operatori, giunti immediatamente sul posto, avevano accertato che, poco prima, due ragazze avevano notato che un soggetto si era introdotto nell’autovettura in sosta di un loro familiare per poi darsi alla fuga. In quella circostanza, le due avevano rincorso l’uomo, nel tentativo di fermare la sua fuga, ma erano state investite.

I poliziotti, a seguito degli accertamenti effettuati, anche grazie alla testimonianza delle vittime e alla visione delle immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti in zona, sono riusciti a rintracciare, nella mattinata di ieri, il veicolo in sosta con lo sportello aperto in via Caravaggio, con accanto il soggetto, corrispondente alle descrizioni fornite. Lo stesso, alla loro vista, ha tentato di darsi alla fuga a piedi finché non è stato bloccato.