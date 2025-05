Napoli, ruba merce da supermercato e poi investe un dipendente nella fuga: arrestato 76enne

Ruba merce da un supermercato e investe un dipendente. La Polizia di Stato ha tratto in arresto un uomo di 76 anni, originario di Napoli e con precedenti di polizia, con le accuse di rapina impropria, lesioni personali e danneggiamento.

Napoli, ruba merce da un supermercato e poi investe un dipendente nella fuga: arrestato

L’intervento è scattato sabato scorso a seguito di una segnalazione giunta alla Sala Operativa del Commissariato Vasto-Arenaccia, che ha inviato una pattuglia presso un supermercato situato in corso Malta, dove era stato segnalato un furto in corso.

Giunti rapidamente sul posto, gli agenti sono stati informati dal direttore dell’esercizio commerciale che, poco prima, un uomo aveva sottratto alcuni generi alimentari e, senza pagare, si era allontanato salendo a bordo della propria autovettura. Il direttore, insieme a due dipendenti, ha tentato di bloccarlo, ma il 76enne, vistosi scoperto, ha ingranato la marcia e ha investito uno dei due dipendenti, ferendolo, prima di andare a collidere contro un veicolo in sosta e fuggire.

Grazie alle tempestive indagini, supportate dalla visione delle immagini delle telecamere di sorveglianza e dalle testimonianze raccolte, gli agenti sono riusciti a risalire all’identità dell’uomo e a rintracciarlo in breve tempo presso la sua abitazione. All’interno dell’appartamento, l’uomo è stato trovato ancora in possesso della refurtiva ed è stato quindi tratto in arresto. L’uomo è ora a disposizione dell’autorità giudiziaria.