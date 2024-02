Un uomo di 50 anni ha sparato tre colpi di arma da fuoco dalla finestra della sua abitazione di Ponticelli, quartiere ovest di Napoli. Fortunatamente non si registrano feriti e l’uomo è stato bloccato dalla polizia.

50enne spara dalla finestra a Ponticelli: bloccato

A sparare è stato Vincenzo Iovane, detto Tonino 800. Il 50enne sarebbe dovuto tornare in carcere per nuovo provvedimento giudiziario e avrebbe urlato contro la polizia: “Non voglio tornare in carcere”.

L’episodio è avvenuto in via Al Chiaro di Luna, un’area residenziale vicino al confine tra Ponticelli e il Comune di Volla.

L’abitazione dell’uomo si trova all’ultimo piano di un edificio, parte della sovrastruttura dei palazzi del Rione Conocal, un dettaglio che ha indubbiamente complicato le operazioni di intervento e negoziazione.

La polizia è intervenuta prontamente sul posto, con volanti e unità operative di pronto intervento, inclusa la presenza di un negoziatore per stabilire un contatto con l’uomo e gestire la situazione nel modo più pacifico possibile.

Fortunatamente, grazie all’efficace intervento delle forze dell’ordine, la situazione è stata risolta con la cattura dell’uomo senza ulteriori incidenti.

Non sono ancora stati chiariti i motivi che hanno spinto l’uomo a compiere questo gesto, né è stato confermato se ci fossero altre persone presenti nell’abitazione al momento dell’incidente.

Un episodio simile a quello accaduto a San Giovanni a Teduccio

L’evento segue un precedente episodio di violenza avvenuto soltanto due settimane fa a San Giovanni a Teduccio, un altro quartiere della periferia orientale di Napoli, dove un uomo si era barricato in casa. In quel caso, l’epilogo è stato tragico: l’uomo infatti uccise la moglie e poi si tolse la vita.