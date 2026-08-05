Ponticelli, lite tra coetanei: 12enne ferito con due coltellate all’addome

Un ragazzo di 12 anni è rimasto ferito con un’arma da taglio nel quartiere Ponticelli, nella zona orientale di Napoli. Il minore è stato accompagnato all’ospedale Villa Betania, dove i medici gli hanno riscontrato due ferite all’addome.

Il giovane è attualmente sotto osservazione, ma non sarebbe in pericolo di vita. Sul caso indagano i carabinieri della stazione di Ponticelli e della compagnia Napoli Poggioreale.

La possibile lite nel rione Conocal

Secondo una prima ricostruzione, che dovrà essere verificata dagli investigatori, il dodicenne avrebbe litigato con un coetaneo. L’episodio sarebbe avvenuto nel rione Conocal, in via del Flauto Magico.

Le indagini sono in corso per chiarire la dinamica dell’accaduto, individuare eventuali responsabilità e verificare il contesto nel quale il minore è stato ferito. I militari stanno raccogliendo testimonianze e altri elementi utili alla ricostruzione dei fatti.

Arrestato un 32enne durante il sopralluogo

Nel corso del sopralluogo effettuato in via del Flauto Magico, i carabinieri hanno arrestato anche un uomo di 32 anni del posto, già noto alle forze dell’ordine.

All’arrivo della pattuglia, un gruppo di persone si sarebbe allontanato rapidamente. I militari hanno fermato il 32enne e lo hanno trovato in possesso di una dose di hashish.

La perquisizione è stata quindi estesa alla vicina abitazione dell’uomo. All’interno, i carabinieri della PMZ Napoli Poggioreale hanno rinvenuto e sequestrato altri 50 grammi della stessa sostanza stupefacente.

L’arresto è avvenuto durante le attività investigative avviate dopo il ferimento del dodicenne. Al momento, sulla base delle informazioni disponibili, non risultano collegamenti accertati tra il 32enne e l’aggressione al minore.