Napoli, 22esima edizione del Premio Giancarlo Siani: premiati Gratteri e Nicaso

Il magistrato Nicola Gratteri e lo storico Antonio Nicaso sono i vincitori della ventiduesima edizione del Premio Giancarlo Siani.
«Senza scorciatoie. Una storia per dire no alle ingiustizie» (Mondadori) è il libro più votato dalla giuria interamente composta dagli studenti delle scuole secondarie della Campania. La cerimonia di premiazione si è svolta nell’Aula A dell’Università Suor Orsola Benincasa, a Napoli, che dal 2003 ospita la prima Scuola di Giornalismo del Mezzogiorno con un’aula dedicata proprio a Giancarlo Siani.