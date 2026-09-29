Napoli, 22esima edizione del Premio Giancarlo Siani: premiati Gratteri e Nicaso

Il magistrato Nicola Gratteri e lo storico Antonio Nicaso sono i vincitori della ventiduesima edizione del Premio Giancarlo Siani.

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«Senza scorciatoie. Una storia per dire no alle ingiustizie» (Mondadori) è il libro più votato dalla giuria interamente composta dagli studenti delle scuole secondarie della Campania. La cerimonia di premiazione si è svolta nell’Aula A dell’Università Suor Orsola Benincasa, a Napoli, che dal 2003 ospita la prima Scuola di Giornalismo del Mezzogiorno con un’aula dedicata proprio a Giancarlo Siani.

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