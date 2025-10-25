Pompei, turista statunitense denunciato per furto di reperti archeologici: “Volevo un ricordo”

“Volevo portarmi a casa un ricordo”. Con questa giustificazione un turista statunitense è stato denunciato dai Carabinieri per aver rubato quattro reperti archeologici all’interno del Parco Archeologico di Pompei.

Pompei, turista statunitense denunciato per furto di reperti archeologici

L’episodio, l’ennesimo ai danni di uno dei siti storici più importanti d’Italia, è avvenuto ieri lungo via delle Ginestre. L’uomo, un pensionato proveniente dagli Stati Uniti, ha raccolto alcune pietre e le ha infilate nello zaino, cercando poi di allontanarsi verso l’uscita del parco.

La scena non è passata inosservata ad altri turisti, che hanno immediatamente avvisato le guardie giurate. I Carabinieri del posto fisso agli Scavi sono intervenuti rapidamente, bloccando l’uomo e recuperando i reperti. Il turista è stato denunciato per furto, nonostante le sue giustificazioni: “Sono per la mia collezione, volevo portarle a casa come ricordo”.