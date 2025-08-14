Un episodio che dimostra l’efficacia della sinergia tra guide turistiche, personale del Parco, vigilanza privata e Carabinieri ha permesso il sequestro di sei pietre sottratte illegalmente da un turista scozzese nel Parco Archeologico di Pompei.

Pompei, turista scozzese tenta di rubare reperti: recuperate 6 pietre grazie alla segnalazione di una guida

L’episodio è avvenuto quando una guida turistica stava accompagnando un gruppo di visitatori tra le domus della città antica. Nei pressi della basilica, la guida ha notato il turista raccogliere alcuni pezzi di pavimento e riporli nello zaino.

Pronta la segnalazione alla direzione del Parco e al corpo di vigilanza, che hanno subito allertato i Carabinieri del posto fisso Scavi. L’uomo, un 51enne scozzese, è stato rintracciato poco dopo nei pressi della stazione EAV di Villa dei Misteri, con nello zaino ancora cinque pietre e un frammento di laterizio.

Il turista è stato denunciato per furto aggravato, mentre i reperti sono stati recuperati e restituiti al Parco. Il Direttore del Parco, Gabriel Zuchtriegel, ha elogiato l’intervento: “Complimenti e grazie alla guida turistica, ai nostri custodi, alla vigilanza e all’Arma dei Carabinieri per questo lavoro sinergico a tutela del patrimonio.”