Minacce e violenza contro l’ex minorenne. In manette un giovane ritenuto gravemente indiziato di una serie di reati commessi ai danni della sua ex fidanzata, una ragazza minorenne. Gli agenti del Commissariato di Polizia di Pompei hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torre Annunziata, su richiesta della Procura della Repubblica.

Pompei, minaccia la ex fidanzatina minorenne con la pistola: ai domiciliari un giovane

Le accuse contestate all’indagato riguardano atti persecutori, lesioni personali aggravate, nonché detenzione e porto illegale di armi da sparo. I fatti si sarebbero verificati a partire dal dicembre 2024 nel territorio di Pompei. Le indagini, condotte dalla Polizia di Stato sotto il coordinamento della Procura di Torre Annunziata, sono scaturite dalla denuncia della vittima e hanno consentito di ricostruire una serie di comportamenti molesti, minacciosi e violenti.

Secondo quanto accertato dagli inquirenti, l’uomo avrebbe in più occasioni aggredito fisicamente la ragazza, provocandole lesioni in uno degli episodi. In un’altra circostanza, l’avrebbe minacciata con un’arma da fuoco. Episodi su cui gli agenti di Polizia hanno indagato ricostruendo un quadro di violenza e persecuzioni che hanno compromesso la salute psico-fisica della giovanissima.