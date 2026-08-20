Ancora un incidente fatale in provincia di Napoli. Investita una 80enne a Pompei. Andava in bicicletta quando è stata travolta e uccisa da una donna alla guida di un’auto.

Pompei, investita e uccisa 80enne: travolta mentre andava in bicicletta

La vittima è Carmela Buonocore. Ieri mattina stava percorrendo via Mariconda, nella periferia di Pompei, quando è stata travolta da un’automobile. La vittima è stata soccorsa e portata d’urgenza all’ospedale del Mare, dove però i sanitari non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

Gli agenti della polizia municipale di Pompei hanno effettuato i rilievi e dato il via agli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’accaduto. A guidare la macchina A.R., successivamente identificata dalle forze dell’ordine. La salma dell’anziana è ora a disposizione dell’Autorità giudiziaria, in attesa di essere sottoposta a un’autopsia.