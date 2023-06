Ci sono le immagini delle telecamere che immortalano le fasi della violenta rapina messa a segno a Pomigliano d’Arco, nella centralissima Via Cantone. Durante il colpo un negoziante è rimasto ferito. A diffondere i video il parlamentare Francesco Emilio Borrelli.

Pomigliano, violenta rapina in pieno giorno: il video che incastra i malviventi

Secondo le testimonianze e le informazioni circolanti online e sulle app di messaggistica, i rapinatori sarebbero arrivati sul posto a bordo di una moto e avrebbero compiuto l’aggressione nei confronti di un commerciante di abbigliamento. Durante la rapina, i malviventi avrebbero puntato una pistola contro il negoziante, minacciandolo e costringendolo a consegnare il denaro e altri oggetti di valore.

Dopo una rincorsa tra il rapinatore armato e il commerciante, quest’ultimo ha subito una ferita alla testa. Nel tentativo di favorire la loro fuga, i rapinatori avrebbero anche puntato la pistola contro una donna presente nel luogo, generando ulteriore paura e panico. Fortunatamente, nessun colpo è esploso e la donna non ha riportato ferite.

Il commento di Borrelli

Diversi utenti hanno segnalato il filmato al deputato dell’alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli. “Interi territori sono in balia della criminalità mentre cittadini, commercianti ed imprenditori non possono fare altro che subire impotenti anche soprattutto di fronte all’indifferenza delle istituzioni e di chi nega, pur avendocela sotto al naso, la presenza di una criminalità radicata e strutturata decurtandola a semplice microcriminalità – commenta Borrelli – Tra Napoli centro, la periferia, l’hinterland, il vesuviano ed il casertano non esiste forma di criminalità che non sia collegabile e riconducibile, sia in forma diretta che indiretta, alla camorra e alle attività dei clan. Chi nega ciò o è impreparato a gestire un territorio martoriato dalla criminalità oppure è in malafede. Resta il fatto che qui a Pomigliano, come nel resto del territorio, serve un nuovo piano sicurezza e un’attività incessante degli inquirenti e della magistratura”.