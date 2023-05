Il maltempo sta mettendo in ginocchio mezza Italia. Anche in Campania, in misura ridotta rispetto all’Emilia, si sono verificati fenomeni atmosferici straordinari che hanno provocato danni e disagi al territorio e ai cittadini.

Pomigliano D’Arco, tromba d’aria spazza via serre e coltivazioni

A Pomigliano d’Arco, nella provincia di Napoli, nella mattinata odierna, mercoledì 17 maggio, si è verificata una tromba d’aria; alcuni presenti hanno filmato con i cellulari l’evento e hanno pubblicato i video sui social network.

Da quanto si apprende il vortice ha spazzato via alcune serre e coltivazioni provocando numerosi danni. Fortunatamente non si sono registrati feriti. Intanto in Campania la Protezione Civile ha prorogato nuovamente l’allerta meteo fino alle ore 21 di giovedì 18 maggio. Si prevedono ancora precipitazioni locali, anche a carattere di rovescio o isolato temporale.