Ancora maltempo in Campania. La Protezione Civile ha prorogato l’avviso di allerta meteo, attualmente in vigore, per ulteriori 24 ore. Pertanto la criticità perdurerà fino alle 21 di domani, giovedì 18 maggio.

Il maltempo non concede tregua: è di nuovo allerta meteo in Campania

Si prevedono ancora “precipitazioni locali, anche a carattere di rovescio o isolato temporale”. Il centro Funzionale, valutati gli scenari e considerata l’evoluzione dei fenomeni, evidenzia che le precipitazioni potranno intensificarsi, in particolare, “nella parte centrale della giornata di giovedì 18 maggio”.

L’allerta riguarda tutta la Campania fino alle 21 di oggi. Invece dalle 21 di oggi e fino alle 21 di domani, giovedì 18 maggio, la criticità sarà valida su tutta la Regione ad esclusione dell’Alta Irpinia e del Sannio.

Ieri scuole chiuse in provincia di Napoli

A causa del maltempo molte scuole in provincia di Napoli sono rimaste chiuse ieri mattina per motivi di sicurezza. Stop alle lezioni a Ischia, Afragola, Cardito, Crispano, Mugnano, Sant’Antimo, Quarto, Succivo, Torre Annunziata, Torre del Greco, Sorrento, Bacoli, Villaricca, Giugliano, Frattamaggiore, Angri, San Giorgio a Cremano, e Monte di Procida.

A Napoli, invece, sono rimaste aperte. Il sindaco Manfredi non ha firmato un’ordinanza di chiusura di tutti i plessi scolastici di ogni ordine e grado. Ieri mattina, quindi, gli studenti si sono recati regolarmente a scuola.