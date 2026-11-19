Una dose di droga ceduta a un cliente in cambio di 20 euro, sotto gli occhi dei carabinieri. È scattato così l’arresto di Fabio Esposito, 22 anni, di Mugnano di Napoli, fermato dai militari della stazione di Villaricca guidati dal comandante Pietro Amati durante un servizio antidroga. Nelle sue tasche sono state trovate altre 30 dosi di cocaina e crack, un coltello lungo 15 centimetri e due telefoni cellulari.

Lo scambio da 20 euro davanti ai carabinieri

I militari erano impegnati in un controllo del territorio quando hanno assistito, secondo quanto ricostruito dall’Arma, alla cessione di una dose di stupefacente in cambio di una banconota da 20 euro. Dopo avere osservato lo scambio, i carabinieri sono intervenuti e hanno bloccato il giovane, già noto alle forze dell’ordine. La perquisizione personale ha permesso di trovare altre trenta dosi di droga, tra cocaina e crack. La sostanza è stata sequestrata.

In tasca anche un coltello e due cellulari

Nel corso della perquisizione i militari hanno rinvenuto anche un coltello della lunghezza di 15 centimetri e due telefoni cellulari, che gli investigatori ritengono possano essere stati usati per l’attività di spaccio. Per il 22enne sono scattate le manette. Secondo la comunicazione dei carabinieri, dovrà rispondere di spaccio di sostanze stupefacenti e possesso illecito di armi. È in attesa di giudizio; la sua responsabilità dovrà essere accertata dall’autorità giudiziaria.

I controlli antidroga nell’area nord di Napoli

L’intervento rientra nei servizi contro il commercio di stupefacenti tra i comuni dell’hinterland settentrionale di Napoli. Nell’area erano già state condotte altre indagini: tra i precedenti raccontati da Teleclubitalia c’è l’inchiesta sulla rete dello spaccio tra Melito e Mugnano, vicenda distinta da questo arresto.