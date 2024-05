Paura la scorsa notte a Pomigliano d’Arco. Nella centralissima via Roma sono stati esplosi diversi colpi d’arma da fuoco contro le mura di un’abitazione al civico 193.

Raid armato a Pomigliano, spari contro abitazione: colpite tre auto

Alcuni dei proiettili esplosi hanno colpito anche 3 auto parcheggiate. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della sezione radiomobile e del nucleo investigativo di Castello di Cisterna e quelli della stazione di Pomigliano D’Arco.

Indagini in corso per chiarire dinamica e matrice del raid. Non ci sono feriti. Non si esclude che si tratti di una stesa o di un atto intimidatorio nei confronti di uno dei residenti della zona.